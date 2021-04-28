الاتحاد وحركة التغيير يعتزمان المطالبة بحل حكومة الاقليم واجراء انتخابات مبكرة

2021/04/28 | 08:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب فشل اتفاقهما السياسي مع الحزب الديمقراطي السليمانية – عباس اركوازي:وصلت العلاقة بين الاحزاب الرئيسة الثلاث المشاركة في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير)، الى مرحلة من التوتر يتعذر معها اعادة صياغة وتصويب البرنامج السياسي الذي تشكلت على اساسه حكومة الاقليم.وطالب الاتحاد الوطني بحل حكومة الاقليم والركون الى الانتخابات المبكرة، بعد ...

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