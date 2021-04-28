دراسة تحذر: البشر يستهلكون موارد طبيعية أكثر من قدرة الأرض الإنتاجية

2021/04/28 | 08:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلة في البلدان ذوات الدخل المرتفع..الصباح الجديد ـ وكالات:نشر موقع “سينس أليرت” العلمي دراسة تقول إن “البشر في جميع أنحاء العالم يستهلكون موارد طبيعية أكثر بكثير من قدرة كوكب الأرض على التحمل، مما يحكم على غالبية الناس بالفقر البيئي”.وحاول الباحثون تحديد العجز في الموارد الطبيعية لعام 2017، ووجدوا أن عدد سكان العالم الذي يزيد ...

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