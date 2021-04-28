البنتاغون: سنراجع انتشار القوات الأميركية في العالـم

2021/04/28 | 08:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد المتحدث باسم البنتاغون أن الولايات المتحدة ستراجع انتشار قواتها في العالم، بحلول حزيران المقبل.

وتوقع كيربي أن تتم مراجعة البنتاغون لانتشار القوات الأميركية في العالم، وستصدر نتائجها في حزيران المقبل.

وستقرر المراجعة مصير القاعدة البحرية في غوانتانامو في كوبا، والتي تشغلها الولايات المتحدة بإذن من الحكومة الكوبية منذ أكثر من مئة عام.

وكشف كيربي، أن مجلس الأمن القومي وبتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، ينظر حاليا في خطط لغلق معتقلات غوانتانامو، التي مازالت تضم 40 معتقلا من بينهم المدانون في تدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وأبرزهم المعتقل خالد الشيخ محمد.

واعترف كيربي أن الإدارة الأميركية تريد نقل المعتقلين المتبقين في غوانتانمو إلى داخل الولايات المتحدة، ومحاكمتهم وفقا للقوانين الفيدرالية، وليس أمام المحاكم العسكرية كما حصل منذ عام 2001.

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