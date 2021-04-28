فرحة عارمة بفوز البصرة بتنظيم «خليجي 25».. ومحافظها: الحماية متوفرة بالكامل

2021/04/28 | 08:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجي

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، استضافة مدينة البصرة العراقية «خليجي 25» بشكل رسمي، وجاء القرار عقب اجتماع رؤساء اتحادات الكرة في الخليج، الذين تتكون منهم الجمعية العمومية، عن طريق الاتصال المرئي في الدوحة.

ونشر عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي رسالة تهنئة إلى الجماهير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قال فيها، إن الحكومة والوزارة ومحافظة البصرة والهيئة التطبيعية ستعمل بكل جهودها لإكمال الملاحظات التي سجلتها اللجنة التفتيشية، بأسرع وقت ممكن.

كما قال درجال في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نُبارك للعراق استضافة خليجي 25 في البصرة بعد جهود حكومية وجماهيرية وإعلامية تكللت بالنجاح وعملت كفريق واحد طيلة الفترة الماضية».

وأضاف: «نثمن مواقفَ الأشقاءِ في دول مجلس التعاون الخليجي على دعمهم لملف البصرة».

وتابع: «المرحلة الأولى من العمل لكسب تنظيم البطولة انتهت اليوم بالنجاح، ونجد أن الصفحة المقبلة هي الاهم والأكثر جهداً وتتطلب سعينا جميعاً لإكمال جميع الاحتياجات وتوفير الأجواء الأفضل للبطولة، وسنتوكل على الله بجهد وعزم لا يلين ومعنا جمهور رائع وكبير يدعمنا وهو رهاننا الأكبر للنجاح الباهر».



إلى ذلك قدّم رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إياد بنيان شكره وتقديره الكبير إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لدعمه الكبير واسهامه في فوز العراق بشرف تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 في محافظة البصرة، وأضاف: «الشكر موصول إلى محافظ البصرة أسعد العيداني وجميع الطواقم الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت لكي تقام البطولة في العراق، وينتظرنا عمل كبير كي نستعد من الآن للعرس الخليجي».

بدوره، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن الحماية الأمنية ستتوفر بالكامل للوفود والمنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25، فيما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع الترتيبات اللازمة لهذا الأمر.



وقال العيداني، بحسب تقرير اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حول الزيارة التفقدية لفريق التفتيش الى محافظة البصرة، إن «البصرة هي بصرة الجميع، وأن الدولة مستعدة لتوفير كل شيء من أجل إقامة بطولة خليجي 25».

وفي رد للمحافظ، على سؤال رئيس فريق التفتيش الخليجي، حميد الشيباني، عن الحماية الأمنية، أكد المحافظ أن «الجانب الأمني بالكامل هو من مسؤولية الدولة، وستوفرها بالكامل لجميع الوفود والمنتخبات المشاركة والجماهير، ولن يتم الاعتماد على شركات أمنية»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقا بين محافظ البصرة ورئيس الوزراء لوضع الترتيبات اللازمة لهذا الأمر».

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