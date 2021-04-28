تحدث عن ’اقتتال داخلي’ في إيران.. وعلاقته ’العميقة’ مع سليماني

2021/04/28 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

في منشور عبر تطبيق إنستغرام، أبدى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الأربعاء، أسفه لتحول تصريحاته المسربة إلى "اقتتال داخلي" في إيران، تعليقا على تسجيل صوتي تحدث فيه عن دور العسكر في الدبلوماسية.

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وفي أول تعليق له على التسجيل الذي أثار جدلا واسعا في إيران، كتب ظريف: "آسف بشدة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إلى توازن بين الدبلوماسية والميدان، من أجل أن يستخدم من قبل رجال الدولة المقبلين عبر الاستفادة من الخبرة القيمة للأعوام الثمانية الماضية، تحول إلى اقتتال داخلي".

وقال إن تقييمه لبعض المسارات الإجرائية "تم تأطيره على أنه انتقاد شخصي".

وشدد على "الصداقة العميقة والتعاون" اللذين جمعاه بالجنرال الراحل قاسم سليماني على مدى "أكثر من عقدين من الزمن".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب التحقيق في "مؤامرة" نشر التسجيل الصوتي لظريف، والذي أثار تسريبه جدلا داخليا واسعا.

وتطرق ظريف في تسجيل نشر الأحد في وسائل إعلام خارج إيران قبل أن ينتشر على نطاق واسع، عن دور وازن في السياسة الخارجية أداه سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في العراق العام الماضي.

ولقي نشر التسجيل الذي يأتي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من السياسيين المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس المعتدل روحاني وتصدّر الصفحات الأولى لغالبية صحف الثلاثاء.

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