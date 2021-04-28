2021/04/28 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولة حزب الكتائب والدولة ربما كان علي أن استحضر الإسم الجديد القديم لحزب الكتائب لأجري النقاش معه.



تذكرت يوم ناقش المؤتمر الشيوعي تغيير إسم الحزب وانقسمت الآراء نصفين بين مؤيد للتبديل ومعارض، وتذكرت كيف أن الأحزاب الشيوعية التي بدلت أسماءها بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وظلت تعرّف حتى فترة لاحقة انتقالية بالشيوعي سابقاً، وتذكرت كيف رأى بعض الكتائبيين أن الاستبدال ليس تغييراً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الكتائب والدولة - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الكتائب والدولة - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).