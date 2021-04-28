مسؤولية الإنسان عن تصرفاته - عبد الغني سلامه

2021/04/28 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه عاش الإنسان نحو مائتي ألف سنة من تاريخه الطويل، معتمدا على الصيد وجمع الثمار..



وقبل نحو 12 ألف عام أطلق الثورة الزراعية، بعدها بنحو خمسة آلاف سنة بدأ يبني المداميك الأساسية للحضارات..



ومنذ الألف الثانية قبل الميلاد أخذ يهتدي للديانات السماوية..



وفي القرون الخمسة الأخيرة بدأ بعصر النهضة، ثم أطلق الثورة الصناعية، فالثورة المعلوماتية..



تلك أهم الحقب المفصلية في تاريخ الإنسان، وقد أحدثت كل حقب ......





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