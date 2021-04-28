2021/04/28 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هدد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، بإجراءات قانونية ضد المتلكئين بتسديد ما بذمتهم من اموال.وقال المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه يدعو “المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متاخرة بهدف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يهدد بإجراءات قانونية ضد المتلكئين بتسديد ما بذمتهم من اموال المركز الخبري الوطني.

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