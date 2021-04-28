الاسبوع المقبل.. وزير الكهرباء يتوجه إلى طهران على رأس وفد وزاري

2021/04/28 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن عزمها التباحث مع طهران الأسبوع المقبل بشأن ملف الغاز بالتزامن من ارتفاع درجات الحرارة، مبينة ان وزيرها سوف يتوجه إلى طهران على رأس وفد وزاري الاسبوع المقبل.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح صحفي، إن “وزير الكهرباء ماجد حنتوش، سيتوجه الأسبوع المقبل على رأس وفد […]

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