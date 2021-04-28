محافظة عراقية تسجل 3 وفيات وأكثر من 430 إصابة بكورونا في 24 ساعة

2021/04/28 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

سجلت كوادر الصحة في محافظة ديالى، 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محصلة الموقف الوبائي اليومي بالمحافظة.

وقال مصدر طبي في ديالى، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر سجلت ٤٣٩ إصابة و٣ حالات وفاة و٩٢٨ حالة شفاء خلال الساعات ٢٤ الماضية".

وأضاف، أن "حالات الشفاء هي أعلى معدل يومي منذ ظهور جائحة كورونا بالمحافظة، في آذار العام الماضي".

ولفت المصدر إلى أن "إجمالي الإصابات بلغ 41057 وبلغ الشفاء 37506 أما الوفيات فقد أصبحت 317 حالة وفاة بالمحمل.

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