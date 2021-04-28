الصحة البرلمانية تنتقد ضعف الإقبال على التطعيم وتحذر من تسرب السلالة الهندية إلى العراق

2021/04/28 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

عد عضو لجنة الصحة النيابية سلمان حسن، الأربعاء (28 نيسان 2021)، الاقبال على لقاحات كورونا دون المستوى المطلوب، مبديا تخوفه من دخول السلالة الجديدة الهندية من كورونا الى العراق.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "معدلات الاصابة اليومية في العراق تتراوح من 6-8 الاف اصابة وهو رقم مرتفع جدا يثير القلق في ظل الامكانيات المعروفة للمؤسسات الصحية خاصة مراكز الحجر في بغداد وبقية المحافظات".

واضاف انه " لدينا قلق من السلالات الجديدة لفيروس كورونا ومنها الهندية في ظل معلومات تتحدث عن رصد اصابة مشتبه بها في ذي قار"، مبينا ان "هناك حظر للسفر حاليا بين العراق والهند بسبب تفشي كبير للإصابات هناك رغم وجود جالية عراقية تنتظر العودة بأقرب فرصة ممكنة".

واوضح حسن ان " مستوى الاقبال على اللقاحات المضادة بكل انواعها لايزال دون المستوى المطلوب"، لافتا الى ان "الامل معقود بزيادة الاقبال على اللقاحات في الفترة المقبلة".

واعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل اكثر من 7000 الاف اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، عن 5 اجراءات سيتم اتخاذها مع الوافدين من الهند، من بينها "حجز كافة الوافدين من الهند وعزل الحالات المؤكدة مختبرياً".

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