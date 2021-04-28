الرافدين يطالب المتلكئين بتسديد ما بذمتهم من أقساط

2021/04/28 | 09:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متاخرة.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن “هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المرتبة على القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى”.وأضاف ان “المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية، وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة، اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على […]

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