2021/04/28 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة نشرت البحرية الإندونيسية مقطع فيديو مؤثرا يظهر فيه أفراد طاقم غواصة غارقة وهم يغنون على متن غواصتهم قبل وفاتهم.ويُظهر الفيديو، الذي تم تصويره قبل بضعة أسابيع، البحارة وهم يغنون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نهاية مؤلمة..



طاقم الغواصة الإندونيسية الـ52 يغنون: إلى اللقاء المركز الخبري الوطني.

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