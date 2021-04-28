الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/28 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء تسجيل 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، انها “سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي”.وأضافت إن “جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج”.وبينت انه “ارتفع عدد الحالات […]

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