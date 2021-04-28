2021/04/28 | 09:33 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 09:30 صباحاً

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المخابرات الدنماركية : 160 عنصرا سافروا للقتال لجانب داعش في العراق وسوريا

اعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، عن اعتقال ستة اشخاص للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي وتمويل التنظيم التكفيري .

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ان ” الشرطة القت القبض على اثنين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ، وأربعة في آرهوس ، ثاني أكبر مدينة في الدنمارك ، في غرب البلاد”.

واضافت ان ” اثنين من الأشخاص الذين تم اعتقالهم ، رجل يبلغ من العمر 29 عامًا من منطقة آرهوس ورجل يبلغ من العمر 30 عامًا يعيش في كوبنهاغن ، يشتبه في ارتكابهم انتهاكات لقانون العقوبات لسفرهم إلى سوريا والعراق في عام 2014 ، حيث تم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش “.

وتابع أنه ” اتُهم المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا بمحاولة العودة إلى سوريا في أوائل عام 2015 للانضمام إلى داعش واتهم أربعة من المشتبه بهم بالعمل “كوسطاء” بموجب تعليماته وإرسال أموال إلى الارهابيين في العراق وسوريا”.

من جانبها قالت المخابرات الدنماركية إن ” 160 شخصا على الاقل سافروا من البلاد للقتال الى جانب داعش في العراق وسوريا “، مضيفا أن ” نحو ثلثهم قتلوا في المعارك وما زال 32 منهم في المنطقة وعاد نحو نصفهم إما إلى الدنمارك أو ذهبوا إلى دولة أخرى”.

واوضح التقرير ان ” الكشف عن الاعتقالات تزامن مع اعلان الدنمارك أنها ستمضي قدمًا في خططها لإعادة اللاجئين إلى سوريا ، فيما قال وزير الهجرة ماتياس تسفاي “الدنمارك كانت منفتحة وصادقة منذ اليوم الأول ، فقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح يمكن إلغاؤه إذا لم تعد الحاجة إلى الحماية قائمة”.

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