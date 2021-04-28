بعد ثلاثة أشهر من الانسحاب.. تنقلات عسكرية أميركية لمساعدة الصومال في محاربة حركة الشباب

2021/04/28 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما أمر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما يقرب من 700 جندي أميركي بالانسحاب من الصومال، أواخر العام الماضي، قلل ذلك من الوجود الأميركي هناك، دون تأثير على مهمة مساعدة جيش ذلك البلد في القتال ضد حركة الشباب، أكبر فرع لتنظيم القاعدة، حسبما يقول موقع ميلتري تايمز.

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