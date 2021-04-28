الرافدين يهدد المتلكئين باجراءات قانونية

2021/04/28 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مصرف الرافدين المواطنين لتسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متاخرة بهدف تعميم الفائدة على شرائح اخرى.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “هناك بعض المواطنين متلكئين في تسديد مابذمتهم من اقساط الدفعات الشهرية المرتبة علىالقروض والتسهيلات المصرفية الاخرى“.

واكد ان “المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة اضافة الى الغرامات التاخيرية المفروضة على المتلكئين.

ولفت الى ان “الامتناع عن تسديد ما بذمتهم يضر المواطنين ويراكم عليهم الديون ويعرضهم الى تبعات قانونية وخيمة ومن واجب النصيحةالاسراع في التسديد حفاظا على المال العام اضافة الى منح الفرصة لبقية المواطنين للافادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من عوائدالاقساط والاموال المتلكئة وذكر البيان ان المصرف مستمر في تقديم انواع الخدمات والتسهيلات منها للراغبين بالحصول على شقق مجمعبسماية السكني اضافة الى قروض المشاريع الصغيرة وقروض البناء والترميم وقروض السيارات اضافة الى القروض الاستثمارية وغيرهامن الخدمات التي ممكن الاطلاع عليها من خلال زيارة فروع مصرفنا او الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصةبالمصرف“.

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