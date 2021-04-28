ظريف يبحث مع قيادات كردستان العلاقات الثنائية وسبل تحقيق الاستقرار بالعراق والاقليم

2021/04/28 | 09:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سلسلة من اللقاءات مع القيادات السياسية والحكومية في إقليم كردستان في إطار جولته التي بدأها قبل يومين الى العراق.

وأكد ظريف خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن لاستقرار إقليم كردستان أهمية خاصة لدى بلاده، في حين شهد اللقاء بحث التطورات داخل العملية السياسية في العراق والتحديات التي تواجه العراق، والأوضاع السياسية في المنطقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر حول سبل التوصل الى استقرار العراق والمنطقة والتصدي للإرهاب والتطرف.وكان ظريف قد التقى أيضا خلال زيارته الى أربيل كلا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، فضلا عن الرئيسين المشتركين لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

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