أستقرار أسعار النفط في الاسواق العالمية

2021/04/28 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقرت اسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أكدت أوبك+ أنها ستمضي في خطط لإضافة المزيد من البراميل إلى السوق، على الرغم من عودة ظهور الفيروس في بعض المناطق بما في ذلك الهند مما أدى إلى غموض توقعات الطلب.واتفقت لجنة أوبك+ على أن التحالف يجب أن يمضي قدما في خريطة الطريق لزيادة الإمدادات […]

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