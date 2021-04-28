داعش يرتكب مذبحة بحق جواميس مختار قرية قتله عناصر التنظيم قبل يومين (فيديو) - عاجل

2021/04/28 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الأربعاء (28 نيسان 2021)، عن ارتكاب تنظيم داعش مجزرة بحق قطيع مع الجاموس يملكها مختار قرية زراعية قتل مساء أمس الأول.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش بعد ارتكابه جريمة اغتيال مختار قرية القاية في اطراف قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) مساء اول امس قام بإبادة قطيع من الجاموس يملكه في أطراف منزله رميا بالرصاص في مجزرة تدلل على خبث التنظيم".

وكان مختار قرية القاية، قتل مساء يوم أمس الأول بنيران داعش في منزله داخل القرية في أطراف قضاء خانقين.

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