2021/04/28 | 09:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قدم نادي باريس سان جيرمان عرضا مغريا للتعاقد مع قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تصريحات الصحفي البرازيلي الشهير في قناة “TNT Sports Brazil”، مارسيلو بيشلر، قال فيها إن سان جيرمان قدم عرضا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.وأوضح أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لميسي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).