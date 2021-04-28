الشمري يتفقد عمليات القوات الامنية في ديالى

2021/04/28 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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تفقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري اليوم الاربعاء، القوات الامنية في محافظة ديالى.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان الشمري اطلع ميدانيا على سير العمليات التي تنفذها قوات الرد السريع وباقي القطعات الامنية المنتشرة في مناطق ديالى ومتابعة الوضع الامني في باقي انحاء المحافظة.

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