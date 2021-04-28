2021/04/28 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، من ضبط متهم يقوم بابتزاز دوائر محافظة الديوانيَّة، وضبط أوليات شراء 2400 طن من السكر في ميسان.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط مبتزين بالديوانية ومشترين لمادة السكر التالف في ميسان المركز الخبري الوطني.

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