النزاهة تطيح بمتهم ابتز ’دوائر الدولة’ في الديوانية.. وتضبط أوليات سكر تالف في ميسان

2021/04/28 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط متهم يقوم بابتزاز دوائر محافظة الديوانيَّة، كما تم ضبط أوليات شراء كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السكر التالف في ميسان.

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وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 نيسان 2021)، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكن من ضبط شخص يقوم بابتزاز الدوائر الحكومية في المحافظة".

وأضافت أن "المتهم يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسات الحكومية في المحافظة"، لافتة إلى أن "الفريق نصب كميناً محكماً، بعد ورود معلوماتٍ من عدد من القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي في عفك الذين قدموا الشكوى ضد المتهم، حيث تمكَّن الفريق من ضبطه بالجرم المشهود في إحدى كوفيات المدينة".

وفي عملية منفصلة، اشارت الدائرة الى أن "فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في ميسان انتقل إلى معمل سكر المحافظة الواقع في قضاء المجر الكبير، وتمكن من ضبط أوليات شراء (٢٤٠٠) طن من مادة السكر التالف، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن المعمل لم يقم باتخاذ أي إجراء إزاء هذه المخالفات، فضلاً عن عدم العمل على إعادة تصنيع المادة أو الاستفادة منها أو استغلالها للأغراض الصناعيَّة، على الرغم من شرائها منذ عام ٢٠١٩".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين، وسيتم عرض الأوراق التحقيقيَّة رفقة المُتَّهم في العمليَّة الأولى على قاضي التحقيق وفق المادة (430) من قانون العقوبات، فيما عرضت المضبوطات والأوراق التحقيقيَّة في العمليَّة الثانية على المحكمة المختصة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

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