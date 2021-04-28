هجوم ارهابي يستهدف قرية تابعة لقضاء خانقين

2021/04/28 | 09:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجاميع داعش الارهابية، ليلة امس الثلاثاء، بالهجوم على قرية تابعة لقضاء خانقين، مما ادى الى اصابة عدد من ابناء القرية بجروح.

وقال مصدر لـPUKmedia: ان مجاميع داعش الارهابية قامت بالهجوم على قرية كريم داود في منطقة قولاي التابعة لقضاء خانقين.

واضاف المصدر: ان الهجوم الارهابي اسفر عن اصابة عدد من ابناء القرية بجروح مختلفة، نقلوا على اثرها الى مستشفى خانقين لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا الهجوم الارهابي بعد ان قامت مجاميع داعش الارهابية في وقت سابق بالهجوم على قرية قاية في قضاء خانقين، والهجوم الارهابي اسفر عن استشهاد مختار القرية.

PUKmedia خاص

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