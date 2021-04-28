2021/04/28 | 09:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيل لجنة المراقبين الدوليين، وذلك حسبما صرحت به الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الغلاي اليوم الاربعاء، ان "مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان وتم تنسيق العمل من خلال وزارة الخارجية لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة".

واضافت ان "البعض منهم ابدوا رغبتهم بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية وهناك تلبية لهذه الطلبات من خلال اللجنة"، لافتة الى ان "رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية المقبلة".

واوضحت ان "عملية المراقبة لا تقتصر على المراقبة الدولية فقط وانما هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني ووكلاء الاحزاب السياسية"، مشير الى ان "عملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت منذ الثاني من كانون الثاني الماضي ولغاية 15 نيسان الحالي، شارك فيها اكثر من 5 آلاف مراقب من منظمات مجتمع مدني واكثر من 7 آلاف مراقب من وكلاء الاحزاب السياسية".

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تشكل لجنة المراقبين الدوليين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تشكل لجنة المراقبين الدوليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).