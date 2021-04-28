النزاهة تطيح بمتهم ابتز مؤسسات حكومية في الديوانية

2021/04/28 | 09:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الاربعاء، ضبط متهم يقوم بابتزاز دوائر حكومية في محافظة الديوانيّة، كما تم ضبط أوليات شراء كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السكر التالف في ميسان.وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من ضبط شخص يقوم بابتزاز الدوائر الحكومية في المحافظة”.وأضافت أن “المتهم […]

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