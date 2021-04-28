2021/04/28 | 10:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | مفوضية الانتخابات تدعو 75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مفوضية الانتخابات تدعو 75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مفوضية الانتخابات تدعو 75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).