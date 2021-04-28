أرقام غير مسبوقة.. الهند تتجاوز 200 ألف وفاة بكورونا

2021/04/28 | 10:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند 200 ألف اليوم الأربعاء، بعدما أودى الوباء بحياة أكثر من 3 آلاف في الساعات الـ 24 الأخيرة، في عدد يسجل للمرة الأولى، حسب أرقام رسمية.

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