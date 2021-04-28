 النزاهة الاتحادية تنفذ عمليتي ضبط في الديوانية وميسان 

2021/04/28 | 10:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط متهم يقوم بابتزاز دوائر محافظة الديوانيَّة، كما تم ضبط أوليات شراء كمياتٍ كبيرةٍ من مادة السكرالتالف في ميسان.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتيتن اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّـتين، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ منمكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط شخص يقوم بابتزاز الدوائر الحكومية في المحافظة.

وتابعت مُوضحةً أنَّ المتهم يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز المؤسسات الحكومية في المحافظة، لافتةً إلى أن الفريق نصبكميناً محكماً، بعد ورود معلوماتٍ من عدد من القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي في عفك الذين قدموا الشكوى ضد المتهم ، حيثتمكَّن الفريق من ضبطه بالجرم المشهود في إحدى كوفيات المدينة.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، انتقل فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في ميسان إلى معمل سكر المحافظة الواقع في قضاء المجر الكبير، وتمكن منضبط أوليات شراء (٢٤٠٠) طن من مادة السكر التالف، إذ قادت التحقيقات الأوليَّة للفريق أن المعمل لم يقم باتخاذ أي إجراء إزاء هذهالمخالفات، فضلاً عن عدم العمل على إعادة تصنيع المادة أو الاستفادة منها أو استغلالها للأغراض الصناعيَّة، على الرغم من شرائها منذعام ٢٠١٩.

وتم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين، وسيتم عرض الأوراق التحقيقيَّة رفقة المُتَّهم في العمليَّة الأولى على السيد قاضي التحقيق وفق المادة(430) من قانون العقوبات، فيما عرضت المضبوطات والأوراق التحقيقيَّة في العمليَّة الثانية على المحكمة المختصة؛ لاتّخاذ الإجراءاتالقانونيَّـة المناسبة.

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