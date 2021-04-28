الشيخ نهرو: احتراق مستشفى ابن الخطيب وقع بسبب الفساد وسرقة اموال الشعب والاهمال

2021/04/28 | 10:10 - المصدر: الشيخ نهرو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس الطريقة القادرية الكسنزانية في العالم الشيخ نهرو محمد الكسنزان حادثة احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، واصفا المهملين بالمجرمين.

وقال الشيخ نهرو في بيان "ان اهمال الجهات الحكومية ادى الى وقوع تلك الحادثة المفجعة التي ادت الى استشهاد كوكبة جديدة من ابناء العراق الابرياء حرقا واحتناقا، مشيرا الى ان المهملين حولوا بيت الشفاء الى بيت للموت والشقاء.

واضاف ان الفساد والاهمال وسرقة اموال الشعب هي الاسباب الرئيسة لوقوع هذه الفاجعة المؤلمة، داعيا الجميع الى الوقوف وقفة جادة والمطالبة بايجاد الحلول، واصفا التحقيقات بانها حلول غير مرضية.

واكد الشيخ نهرو " اننا في الطريقة القادرية الكسنزانية نشجب ونستنكر الاستهانة البشعة بارواح الناس، داعيا من الله ان يرحم ضحايا هذا الحادث الاليم وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

محمد فاتح - الصحفي الخاص لـ الشيخ نهرو

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