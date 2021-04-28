ولاية أمريكية تطلق آلاف أسراب البعوض لهذه الأسباب

2021/04/28 | 10:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ بدأ إطلاق آلاف أسراب البعوض المعدل وراثيًا في ولاية فلوريدا الأمريكية، هذا الأسبوع كجزء من جهود مكافحة أنواع الحشرات التي تنشر الأمراض صيفا.وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن المشروع الجديد، من شركة “أوكسيتيك” البريطانية للتكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى الحد من انتشار البعوض الذي يمكن أن ينشر أمراضًا عديدة.​يهدف المشروع إلى تعديل ذكور […]

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