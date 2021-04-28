المالية النيابية: حكومة اقليم كوردستان اكدت التزامها بتنفيذ الموازنة

2021/04/28 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة ان يقوم وفد فني من اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد للاتفاق حول آلية تنفيذ المواد الخاصة باقليم كوردستان في قانون الموازنة.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: يجب ان يقوم وفد فني من حكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد للاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول تنفيذ المواد الخاصة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان وجهت كتابين الى وزارة المالية الاتحادية ومجلس الوزراء الاتحادي واكدت التزام حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ المواد المدرجة في قانون الموازنة، وهي تنتظر رد الحكومة الاتحادية.

واوضح: ان المادة الخاصة بالواردات النفطية تحسم من وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية، والمادة الخاصة بالواردات غير النفطية تحسم من قبل ديواني الرقابة المالية في اربيل وبغداد.

وتابع: بكل الاحوال يجب ان تسرع حكومة اقليم كوردستان بارسال وفد فني الى بغداد لمناقشة تنفيذ المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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