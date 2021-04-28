2021/04/28 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة وقع حاكم ولاية أيداهو الأمريكية براد ليتل على قانون يحظر الإجهاض في حال رصد نبض القلب عند الجنين، أي بعد الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل.وتستثنى من القانون بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حظر الإجهاض بعد بدء نبض القلب عند الجنين في ولاية أيداهو الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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