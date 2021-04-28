2021/04/28 | 10:50 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – إعلام المنظمة اختتمت منظمة (جسر إلى – UPP) ضمن مشروعها معًا للسلام وبالتعاون مع إذاعة صوت السلام، دورة تدريبية في مونتاج الصوت لعدد من المهتمين في مجال الاعلام والبث الإذاعي، وبإشراف من قبل الأساتذة: صائب داود رفو وفارس عيسو.وذلك يوم الثلاثاء 27 نيسان 2021 في قضاء الحمدانية ببلدة قرة قوش.وتضمنت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبث اعلام سلام يقرّب المجتمعات مع بعضها البعض، مشروع معًا للسلام يختتم نشاطاته بإقامة دورة المونتاج الصوتي في قرة قوش) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبث اعلام سلام يقرّب المجتمعات مع بعضها البعض، مشروع معًا للسلام يختتم نشاطاته بإقامة دورة المونتاج الصوتي في قرة قوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).