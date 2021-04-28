توضيح من الداخلية حول حقيقة اصدار جوازات للملقحين بالوباء

2021/04/28 | 10:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة اصدار جوازات للملقحين بالوباء، فيما أشارت الى تسهيلات لإصدار الجوازات.وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار، في تصريح صحفي، انه “لا علاقة لنا بإصدار جوازات سفر للملقحين بالوباء”، متوقعاً أن “يكون ذلك عبارة عن دفتر تصدره وزارة الصحة على غرار جوازت البحَّارة […]

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