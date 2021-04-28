2021/04/28 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيدي

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأربعاء، السعي لإنشاء قاعدة بيانات لطالبي التوظيف، فيما أشار الى أن الآليات التي سيتبعها المجلس في معرفة احتياج الوزارات للدرجات الوظيفية تتوقف على ثلاثة عوامل.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا يوجد عدد حقيقي لمعرفة العدد المطلوب توظيفهم من الخريجين"، لافتاً الى أن "مجلس الخدمة فاتح جميع الدوائر الحكومية لغرض تزويده بالبيانات لطالبي التوظيف".

وأضاف أنه "ليس بالضرورة كل خريج يبحث عن التوظيف فهناك خريجون لديهم اعمال خاصة"، مبيناً أن "أحد أهداف مجلس الخدمة إنشاء قاعدة بيانات لطالبي التوظيف لمعرفة عددهم واحتياجاتهم وخلق توازن بين العرض والطلب".

وأشار الى أن "قانون الموازنة يحدد الدرجات المطلوبة وتنظيم طالبي العمل في سوق العمل الخاص بالدولة"، منوهاً بأن "المجلس يضع الآلية في اختيار المتقدمين استناداً الى قانونه والى التعليمات التي تصدر من قانون الموازنة وكذلك الى القواعد العامة في التوظيف لضمان مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الدرجات الوظيفية".

وأوضح أن "الآليات التي سيتبعها المجلس في معرفة احتياج الوزارات للدرجات الوظيفية ستكون من خلال دراستها لهياكلها الوظيفية وأوساطها الوظيفية الموجودة والمهام المناطة بهذه المؤسسات"، مؤكداً أنه "في ضوء ذلك يتم تقدير حاجة المؤسسة الى التوظيف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حراك حكومي لطالبي التوظيف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حراك حكومي لطالبي التوظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).