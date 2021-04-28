حصيلة عمليات أمنية من 3 محافظات.. القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة

2021/04/28 | 10:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديريات الشرطة في كل من ميسان وذي قار والبصرة، الاربعاء، عن مجموعة من المتهمين بقضايا متنوعة، منها الشروع بالقتل.

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وذكر بيان لشرطة محافظة ميسان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، أن "مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان ألقاء القبض على (١٥) متهما متسببين بمشاجرة عشائرية حدثت بين طرفين في قضاء المجر الكبير".

وبينت المديرية أنه "تم اقتياد المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لغرض استكمال الإجراءات بحقهم وفق القانون".

فيما أشار بيان منفصل لشرطة ذي قار الى أن "مفارز المديرية ألقت القبض على متهمين اثنين وضبطت بحوزة احدهما سلاحا غير مرخص ومواد مخدرة وادوات تستخدم للتعاطي".

وأكد أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

ومن جانب اخر، ذكر بيان لشرطة البصرة أن "مفارز مديرية الشرطة ألقت القبض على متهم مطلوب قضائيا بجريمة الشروع بالقتل وفق احكام المادة (٤٠٥ ) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون".

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