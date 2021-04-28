طبيب اخصائي: الافضل لمتعافي كورونا الانتظار قبل تلقي اللقاح

2021/04/28 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية توصيات جديدة أصـدرتـهـا منظمة الصحة العالمية كفيلة بتعزيز تـسـريـع تـوزيـع لـقـاحـات كـورونـا بـين الفئات المستهدفة.

وتــركــز تلك التوصيات عـلـى ضـــرورة اخــذ الـلـقـاحـات بـالـنـسـبـة للأشخاص المصابين بفايروس كورونا سابقا بـعـد شـفـائـهـم تـمـامـا واخـتـفـاء الاعــراض دون الحاجة إلى الانتظار مدة 3 اشهر مــن وقــت الإصــابــة كـمـا كــان مـعـمـولا به خلال المـدة الماضية.

وحول هذا القرار اكد طبيب اخصائي انه من الافضل للمصاب بفايروس كورونا ان ينتظر لمدة 3 اشهر قبل الحصول على اللقاح وهذا الامر من منظور علمي.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد الدكتور هيمن لمعالجة المصابين بكورونا في السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: هناك بعض المصابين بكورونا تبقى لديهم بعض اعراض الاصابة ويجب عليهم الاستمرار في تلقي العلاج واذا اخذ اللقاح في تلك الفترة فهناك مخاوف من تعرضه الى تخثر الدم لذا من الافضل ان يحصل على اللقاح بعد 3 اشهر من الاصابة.

واضاف: ان الفترة المحددة هي لهدفين الاول هو انتهاء مفعول واعراض الاصابة بكورونا على المصاب بشكل نهائي والثاني هو منح الاشخاص الآخرين فرصة الحصول على اللقاح لان المصاب بكورونا تحصل عنده مناعة ضد كورونا قد تستمر لاشهر.

واضح: نحن نعتمد على الفترة المحددة وفقا للبروتوكولات العالمية وهي 3 اشهر، ونحن نعتقد بان هذه الفترة هي جيدة وتنتهي فيها تاثيرات الاصابة بشكل نهائي.

PUKmedia خاص

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