مفوضية الانتخابات تعلن توجه دعوة لـ 75 سفارة ومنظمة دولية

2021/04/28 | 11:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، عن تشكيل لجنة المراقبين الدوليين، فيما وجهت دعوة لـ75 سفارة ومنظمة دولية.وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “مفوضية الانتخابات شكلت لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الادارة الانتخابية عباس فرحان وتم تنسيق العمل من خلال وزارة الخارجية لتوجيه 75 دعوة لسفارات اجنبية ومنظمات دولية للاشراف على الانتخابات المقبلة”.وأضافت …

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