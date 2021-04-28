إدارة بايدن في 100 يوم.. وعود تحققت وأخرى في طريقها

2021/04/28 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الرئيس الأميركي، جو بايدن، العديد من الأهداف التي وعد الناخبين بها خلال أول 100 يوم من عمر رئاسته، أبرزها الجهود الضخمة لإخراج البلاد من كابوس كوفيد-19، لكن لا يزال أمامه العديد من الالتزامات التي قطعها على نفسه وتعمل إدارته على تنفيذها

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