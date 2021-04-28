2021/04/28 | 11:08 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 11:02 صباحاً

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الداخلية تنفي إصدار جوازات للملقحين بالوباء

نفت وزارة الداخلية، الأربعاء، اصدار جوازات للملقحين بالوباء، فيما أشارت الى تسهيلات لإصدار الجوازات.

وقال مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية اللواء أحمد عبد الستار، إنه “لا علاقة لنا بإصدار جوازات سفر للملقحين بالوباء”، متوقعاً أن “يكون ذلك عبارة عن دفتر تصدره وزارة الصحة على غرار جوازت البحَّارة التي تصدرها وزارة النقل”.

وأضاف عبد الستار أن “دوائر الجوازات مستمرة ولم تغلق أبداً، ومن يفقد مستمسكاته ، يتم اصدار جواز له بالاعتماد على صورة القيد والمستمسكات القديمة لمن لا يمتلك مستمسكات جديدة”، مشيراً الى أن “ذلك يشمل حتى من لا يمتلك شهادة جنسية ولا أي مستمسك، حيث نعتمد على صورة قيد بعدما يقوم الشخص المعني بتقديم طلب شخصي الى دائرة الأحوال، ويتم بعد ذلك ترويج معاملة الجواز”.

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