الحركات النسوية العربية، ومي تو - نادية خلوف

2021/04/28 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أحياناً أتساءل: هل النسوية العربية جادة في حماية النّساء، وكيف؟ في رأيي الشخصي الذي لا توافقني عليه المنظمات العربية بأنّه لا يوجد نسوية عربية بمعناها الحديث .



ربما وجدت نسوية ماركسية في الماضي على نمط الكاتبة نوال السّعداوي، ولا شكّ أنها أثّرت في المجتمع ، لكنّنا نتحدّث عن موضوع هام تبنته النسوية الحديثة وهو التحرّش الجنسي ، و الذي بدأ في أمريكا منذ عام 2006، لكن لم يأخذ دوره إلا في 2017 ، وب ......





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