ملهمة النساء نوال السعداوى - سارة كحلة

2021/04/28 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سارة_كحلة نوال السعداوى تلك العظيمة التى ألهمت أجيال بأكملها من المدافعات عن حقوق النساء فى مصر والعالم أكمل .باتت أيقونة مصرية تفتخر بها النساء المصريات ومرجعية لبعضهن فى أرائهن النسوية لما قدمته كروائية وكاتبة فى الدفاع عن حقوق الانسان بشكل عام وعن النساء بشكل خاص وقد شغلت منصب مديرة الصحة العامة فى الحكومة المصرية لكنها أقيلت فى عام 1972 بعدما بدء نضالها النسوى يتحقق منذ نشر كتاب المرأة والجنس فى نفس ال ......





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