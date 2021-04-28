2021/04/28 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة أكدت مصادر من دار للمسنين في محافظة سوهاج وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية، وفاة الحاجة سمرة الراوي في مستشفى حميات سوهاج متأثرة بفيروس كورونا.وأضافت المصادر أن السيدة الرواي أصيبت منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل الناجية من حادث قطار سوهاج بعد قصتها المثيرة للجدل المركز الخبري الوطني.

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