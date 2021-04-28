باريس سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لميسي

2021/04/28 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم نادي باريس سان جيرمان عرضا مغريا للتعاقد مع قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب موقع "روسيا اليوم".

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات الصحفي البرازيلي الشهير في قناة "TNT Sports Brazil"، مارسيلو بيشلر، قال فيها إن سان جيرمان قدم عرضا لميسي لمدة موسمين ثابتين، بالإضافة إلى موسم ثالث اختياري.

وأوضح، أن "عرض باريس سان جيرمان المالي لا يمكن لأحد أن يقدم مثله أو يضاهيه"، لافتا إلى أن "برشلونة لم يقدم أي عرض لميسي، من أجل التجديد حتى الآن".

وكان بيشلر، هو الصحفي الذي سبق أن كشف عن رحيل نيمار عن برشلونة إلى سان جيرمان في 2017، كما أنه أعلن وجود "بروفاكس" رسمي من ميسي لفسخ عقده مع برشلونة في الصيف الماضي.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يكشف "البرغوث" عن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن "البارسا" حتى الآن.

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