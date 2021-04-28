الذهب عند أدنى مستوى في نحو أسبوع

2021/04/28 | 11:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أقل مستوى في أسبوع مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1767.66 دولار للأونصة، بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى أقل مستوى منذ 20 أبريل الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.في حين تراجع الذهب في […]

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