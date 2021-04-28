2021/04/28 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، عن عقد اجتماع امني رفيع في ديالى، بحضور المحافظ.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اجتماعا امنيا عقد اليوم في ديالى بحضور المحافظ مثنى التميمي ونائب قائد المشتركة وقائد عمليات ديالى وقائد الرد السريع".

واضافت ان "الاجتماع يهدف الى مناقشة الوضع الامني في المحافظة".

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