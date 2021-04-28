الاحزاب الكوردستانية في كركوك تناقش المشاركة في الانتخابات

2021/04/28 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الاحزاب الكوردستانية في كركوك، اليوم الاربعاء، اجتماعا مشتركا لمناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة.

وقال مصدر مطلع خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الاحزاب الكوردستانية في كركوك عقدت اجتماعا على مستوى مسؤولي الاحزاب في مبنى مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني.

واضاف: ان الاجتماع ناقش الحوارات الاستعدادات الجارية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة في يوم 10/10/2021، واحتمال تشكيل قائمة موحدة للاحزاب الكوردستانية في كركوك.

PUKmedia خاص

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