مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش عدد من القوانين المهمة

2021/04/28 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول اعماله.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف البيان: ان الاجتماع سيناقش:

- طرح تقرير عن آخر الارقام في موازنة اقليم كوردستان للعام 2021.

- طرح نتائج اجتماع اللجنة الخاصة بمواجهة الجفاف في اقليم كوردستان.

- طرح عدد من القوانين التي قدمها وزير الاقليم لشؤون البرلمان الى سكرتارية مجلس الوزراء للتصويت النهائي وهذه القوانين قدمت الى اعضاء مجلس الوزراء سابقاً:

1- طرح مشروع قانون (المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش في اقليم كوردستان-العراق) والمرافقات التعليمات الخاصة وجمع الادلة.

2- طرح مشروع قانون (العمل وتعديل اتباع قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط.

3- طرح مسودة تعديل قوانين (اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وزارة التجارة والصناعة، قانون التجارة) والخاصة بالاسماء التجارية والتسجيل التجاري.

PUKmedia ترجمة

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